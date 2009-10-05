Ющенко наградил религиозных деятелей Харьковской епархии УПЦ

По случаю 210-летия основания епархии

Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «О награждении государственными наградами Украины религиозных деятелей Харьковской епархии Украинской православной церкви». Этим указом «за весомый личный вклад в развитие духовности в Украине, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю 210-летия основания Харьковской епархии Украинской православной церкви» орденом «За заслуги» II степени награжден архиепископ Изюмский Онуфрий, викарий Олег Легкий, орденом «За заслуги» III степени награжден протоиерей, секретарь Михаил Кит.

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