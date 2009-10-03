Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ признался, что имеет дар видеть будущее Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в эфире одесской телекомпании «Академия».

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что во время одного из посещений Святогорской лавры он на минуту закрыл глаза, и ему открылась страшная недобрая картина. «Я быстро открыл глаза и начал думать о хорошем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и выразил убеждение, что имел виденье будущего Украины.

Политик также сообщил, что сейчас «закрываю глаза, начинаю представлять, какой должна быть наша страна». «Я ее представляю и мечтаю о том, что она будет объединенной», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время политик отметил, что «необходимо верить не сказкам, а в собственные силы».