Ющенко принял участие в освящении часовни Вознесения Христова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие в церемонии освящения часовни Вознесения Христова.

Как сообщает сайт главы государства, часовня расположена в селе Свердловка Луганской области, на месте, где находилась Свято-Воскресенская церковь.

Церковь была освящена в 1841 году и разрушена в 1939 году.

В.ЮЩЕНКО также подарил для часовни икону Вознесения Христова.