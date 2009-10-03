Ющенко принял участие в освящении часовни Вознесения Христова
16:50, 03 октября 2009Государство
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В Луганской области
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие в церемонии освящения часовни Вознесения Христова.
Как сообщает сайт главы государства, часовня расположена в селе Свердловка Луганской области, на месте, где находилась Свято-Воскресенская церковь.
Церковь была освящена в 1841 году и разрушена в 1939 году.
В.ЮЩЕНКО также подарил для часовни икону Вознесения Христова.
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