НКРЭ приравняла цены на газ для религиозных организаций к ценам для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) установила тарифы на газ, использующийся для отопления культовых сооружений религиозных организаций, на уровне дифференцированных тарифов, действующих для бытовых абонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Таким образом, комиссия выполнила рекомендацию Кабинета министров Украины от 3 сентября т.г.

Решение комиссии вступает в силу с 1 октября т.г.

Как отметил в ходе рассмотрения вопроса председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО, даже если религиозная организация будет потреблять свыше 12 тыс. куб. м газа в год, рассчитываясь, таким образом, за газ по максимальному тарифу (1794 – 1968 грн за тыс. куб. м), потребляемый ею газ будет обходиться ей в 1,5 раза дешевле уровня цен, который сейчас установлен для нее.

Как сообщал УНИАН, 13 июля на заседании Совета церквей Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пообещала установить тарифы на коммунальные услуги для религиозных организаций на уровне тарифов для населения.

Совет церквей Украины зачитал на этой встрече обращение, в котором попросил установить тарифы на природный газ и воду на уровне тарифов для населения, а на отопление – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.