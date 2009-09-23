Ющенко выразил соболезнования епископату УГКЦ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью Высокопреосвященного архиепископа Мирослава Марусина, бывшего секретаря Конгрегации для Восточных церквей Римско-католической церкви.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

«Ушел из жизни выдающийся ученый-богослов, историк, блестящий проповедник, преданный сын Украины. Всю свою жизнь он посвятил верному и ревностному служению Господу, Церкви и родному народу. Светлая память об архиепископе Мирославе Марусине навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании главы государства в адрес Верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира ГУЗАРА и епископата УГКЦ.