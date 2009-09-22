НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную церкви Святого Духа в Рогатине

Национальный банк Украины 29 сентября вводит в обращение памятную монету номиналом 10 грн., посвященную Церкви Святого Духа в Рогатине (1598 год). Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления НБУ в Тернопольской области Роман РОМАНИК, монета выйдет в серии “Памятки архитектуры Украины”. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество чеканки – “пруф”, масса в чистоте – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, тираж – до 10 тыс. штук. Гурт монеты – гладкий с углубляющими надписями обозначения металла, его пробы, массы, и логотипом Монетного двора.

Как отметил Р.РОМАНИК, монету посвятили именно Церкви Святого Духа в Рогатине, поскольку она является образцом древних типов украинских деревянных храмов. До нынешнего времени в ней сохранился иконостас, который имеет высокую художественную ценность. В целом храм является памяткой, какая увековечила талант галицких мастеров архитектуры, резьбы и иконописи.

Р.РОМАНИК добавил, что памятная монета является действительным платежным средством Украины и обовязятельна к принятию без любых ограничений по ее стоимости ко всем видам платежей.