Ющенко отметил государственными наградами представителей УГКЦ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 759/2009 “за весомый личный вклад в возрождение Украинской греко-католической церкви и по случаю 20-й годовщины выхода ее из подполья” наградил представителей УГКЦ.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности орденом Свободы награжден общественный деятель (г. Львов) Иван ГЕЛЬ, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден бывший секретарь Комитета защиты Украинской греко-католической церкви (посмертно) Григорий Будзинский.

Также этим указом орденом «За заслуги» III степени награжден: игумен монастыря Покровы Пресвятой Богородицы (г. Винница) Михаил ВОЛОШИН, ректор духовной семинарии, (г. Рим) Михаил ГАВРИЛИВ, монах чина святого Василия Великого, синкел по делам монашества Львовской Архиепархии Владимир-Ярослав ДУДКЕВИЧ, парох в селе Калиновка, Львовская область Петр ЗЕЛЕНЮХ, парох церкви святого Йосафата в городе Червоноград, Львовская область Михаил НИСКОГУЗ, епископ-помощник Стрыйской епархии, Львовская область Тарас СЕНЬКИВ, священик-эмерит (Львовская область) Владимир ЮРГА.