В Ивано-Франкской обл. освятили часовню Ангела хранителя

В рамках празднования профессионального праздника - Дня спасателя - на Прикарпатье состоялось еще одно примечательное событие - освящение часовни Ангела хранителя на территории Рогатинского райотдела МЧС. Особенной праздничности событию предало присутствие трех священников - представителей разных религиозных конфессий, которые отправили богослужение.

По словам начальника райотдела МЧС Владимира Кузика, строительство часовни стало общим делом и спасателей и местных меценатов. Это свидетельствует о том, что служба «101» стала действительно Народной службой спасения, общим благородным делом всех людей во имя безопасности и благополучия. Дни будут проходить за днями, на смену осени придет зима, в любое время года или суток будет раздаваться сигнал «Тревога», по которому рогатинские спасатели будут выезжать на дежурство, но отныне их будет всегда провожать и встречать высокая фигура Ангела-хранителя, даруя им свое Боже благословение и свою защиту, добавил он.