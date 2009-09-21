Состоялось всеукраинское паломничества в Зарваницу

В эти выходные в Тернопольской области, в Марийском духовном центре в селе Зарваница, по инициативе Министерства обороны Украины и Украинской Греко-Католической Церкви состоялось первое Всеукраинское военное паломничество под лозунгом “Блаженны миротворцы, потому что они сыновьями Божьими назовутся”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в военном паломничестве выразило желание принять участие достаточно большое количество офицеров, курсантов и лицеистов, военнослужащих срочной службы и службы по контракту соединений и частей Вооруженных Сил Украины, Внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной службы и члены их семей.

В целом за два дня святое место, где в храме Пресвятой Троицы хранится чудотворная икона Зарваницкой Божьей Матери, посетило около двух тысяч военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований из всех регионов государства.

Стоит отметить, что в Зарваницу по призыву сердца прибыли представители разных конфессий. Их сопровождали духовные настоятели, военные капелланы, священники.

Во время первого Всеукраинского военного паломничества состоялась панихида по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые погибли во время исполнения служебного долга и в операциях по поддержанию мира на территориях других стран.

По словам временного исполняющего обязанности директора Департамента гуманитарной политики Министерства обороны Украины Петра КОСТЮКА, сотрудничество Вооруженных Сил и Церкви началось сразу же после провозглашения Украиной независимости. Военные стали приглашать священников разных конфессий на ритуалы принесения Военной присяги. Впоследствии стало понятным, что сотрудничество армии и Церкви является неотъемлемой составляющей нашего общества.

“В Министерстве обороны Украины создан сектор по работе с религиозными организациями. Военное ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с семью основными конфессиями Украины, в котором определено, что наша конечная цель – это создание военного капелланства, которое бы могло обеспечить духовные потребности военнослужащих», – сказал П.КОСТЮК.

Он также сообщил, что для Министерства обороны важным является удовлетворение религиозных потребностей военнослужащих. Именно поэтому и было организовано Всеукраинское военное паломничество – как ответ на желание верующих военнослужащих и представителей церкви, которые занимаются душпастырской опекой военных, иметь свое паломничество в украинскую святыню.

В ходе паломничества состоялся Крестный ход со свечами. Многие лицеисты, курсанты и военнослужащие исповедались и причастились.

Завершилось паломничество Архиерейской Божественной Литургией.

Представители Министерства обороны Украины вручили духовному руководителю Всеукраинского военного паломничества руководителю отдела патриаршей курии УГКЦ по делам душпастырства силовых структур Украины Владыке Михаилу КОЛТУНУ символический ключ от паломничества и пожелали, чтобы оно стало международным.

Планируется, что подобное военное паломничество будет проходить в Зарванице ежегодно.