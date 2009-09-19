В государственно-церковных отношениях Украина служит примером не только для постсоветских стран

Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов провел переговоры с Комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом. Как сообщает Институт религиозной свободы, во время встречи собеседники обсудили состояние развития гражданского общества в Украине. При этом речь шла и о вопросах развития государственно-конфессионального диалога в Украине.

Комиссар Совета Европы по правам человека подчеркнул, что "удивлен уровнем активности общественных организаций и влиянием неправительственных организаций на общественную жизнь страны".

Стороны также констатировали, что остается еще много вопросов, которые требуют решения. Это касается, в частности, пенитенциарной системы страны и случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. “Этот диалог нужно продолжать, потому что Украина – не единственная страна, где полиция ведет себя неподобающим образом”, – отметил Томас Хаммерберг.

Кроме этого, комиссар Совета Европы по правам человека отметил, что “во многих вопросах Украина может служить примером не только для постсоветских стран”. По его словам, особенно это касается отношений Правительства Украины и религиозных организаций.

Подытоживая, первый вице-премьер-министр Александр Турчинов подчеркнул, что защита прав человека – одно из главных направлений работы Кабинета министров Украины.