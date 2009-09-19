В Виннице состоялся футбольный матч между священниками и представителями власти

В Виннице в субботу состоялся футбольный матч между командой православных священнослужителей и командой представителей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, матч проходил на стадионе центрального парка.

В команде священнослужителей играли 10 священников УПЦ, а в команде представителей власти - 5 чиновников от Винницкого горисполкома и еще 5 от Винницкой облгосадминистрации.

Выиграли матч из двух таймов по 30 минут команда представителей власти со счетом 7:2.

По завершении игры команды обменялись сувенирами.

Футбольный матч состоялся ко Дню спорта в рамках проведения «Малых олимпийских игр среди священников», которые состоялись в Виннице впервые