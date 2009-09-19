В Виннице состоялся футбольный матч между священниками и представителями власти
18:38, 19 сентября 2009Государство
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В Виннице в субботу состоялся футбольный матч между командой православных священнослужителей и командой представителей власти.
Как передает корреспондент УНИАН, матч проходил на стадионе центрального парка.
В команде священнослужителей играли 10 священников УПЦ, а в команде представителей власти - 5 чиновников от Винницкого горисполкома и еще 5 от Винницкой облгосадминистрации.
Выиграли матч из двух таймов по 30 минут команда представителей власти со счетом 7:2.
По завершении игры команды обменялись сувенирами.
Футбольный матч состоялся ко Дню спорта в рамках проведения «Малых олимпийских игр среди священников», которые состоялись в Виннице впервые
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