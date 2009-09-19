Президент Украины Виктор Ющенко поздравил иудеев Украины с праздником Рош Гашана – еврейским Новым годом.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

“Этот праздник вселяет веру в лучшую жизнь в будущем году. Он имеет глубокое духовное содержание и символизирует стремление к обновлению и очищению души”, - говорится в приветствии.

Как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, “еврейская мудрость гласит: «Вглядитесь в души свои и добрыми делайте свои дела». Он пожелал иудеям крепкого здоровья, счастья, радости, достатка, мира и благополучия.

“Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год”, – говорится в приветствии главы государства.