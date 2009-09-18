В Тернопольской области состоится всеукраинское паломничество военных

19-20 сентября в селе Зарваница Тернопольской области состоится первое всеукраинское паломничество военных. Участие в паломничестве примут представители 5-ти силовых структур из всех регионов Украины: Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, Государственной пограничной службы Украины и Внутренних войск Украины. Организатор паломничества украинских военных - Украинская Греко-католическая церковь.

Военный капеллан Черкасс, администратор прихода Покровы Пресвятой Богородицы УКГЦ отец Юлиан сообщил корреспонденту УНИАН, что паломничество в Зарваницу будет осуществляться по примеру всемирного паломничества военных в Люрди (Франция). В 2008 году там состоялось 51-ое паломничество.

В программе паломничества - проведение совместной молитвы, панихида по всем погибшим военным, молебен к чудотворной иконе Зарваницкой Божьей Матери. Ожидается, что участие в паломничестве примут около 1 тысячи украинских военных. УКГЦ планирует сделать такое паломничество ежегодным.