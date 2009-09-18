Яценюк: «Без церкви мы не сможем вылечить общество»

Лидер Гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений Яценюк считает, что на церкви лежит очень важная функция - лечение общества. «Мы должны вернуться лицом к церкви. Церковь должна получить доступ к средней школе. Церковь должна получить доступ к высшей школе. Это есть выход из того глубокого морального и духовного кризиса, в котором мы находимся», - сказал он на встрече с жителями города Самбор Львовской области.

«Почему большинство ходит в церковь? Для того, чтобы откупить грехи: нагрешили за неделю, а затем пришли, поисповедовались для того, чтобы дальше грешить. Да, может, мы в церковь будем ходить не для того, чтобы быть исповедующимся? Может, мы в церковь будем ходить для того, чтобы менять дух, очищаться и быть нормальными людьми, которые живут по Божьему закону? Из этого нужно начинать. Тогда появится и культура. Тогда появится и украинский дух», - отметил Арсений Яценюк.

Обращаясь к присутствующему на встрече священнику, лидер «Фронта перемен» сказал: «На Вас лежит очень большая миссия. Церковь и государство имеют очень много общих задач. И эти задачи мы должны выполнять вместе. Если мы не даем ценности, духовную чистоту, не лечим человека и его души, то у нас и не будет порядка в стране».

«Сегодня без церкви мы не сможем вылечить общество. Это единственный институт, которому сегодня доверяют люди. Я это знаю, потому что я говорю с людьми - больше никому не верят», - сказал Арсений Яценюк.