Милиция требует от СБУ запретить исламскую партию «Хизб ут-Тахрир»

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит Службу безопасности запретить партию «Хизб ут-Тахрир» на территории государства.

«Заместитель министра просит СБУ собрать материалы и запретить данную партию в судебном порядке через Министерство юстиции Украины», - сообщает пресс-служба милиции Крыма.

По данным Г.МОСКАЛЯ, руководители незарегистрированной в установленном порядке в Украине партии «Хизб ут-Тахрир» в газете «Возрождение» от 15 сентября заявили: «…целью Хизб ут-Тахрир является возрождением исламского образа жизни, путем установления исламского государства Халифат, которое будет воплощать законы Ислама и распространять исламский призыв по всему миру для всего человечества».

Указанные призывы грубо нарушают ст.2 Конституции Украины и подпадают под действие ст.110 Уголовного кодекса, заявили в милиции.

Г.МОСКАЛЬ обратился к председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с письмом, в котором приглашает выполнить требование ст. 2 Конституции, где сказано: «Территория Украины в пределах существующих границ является целостной и неприкосновенной», и возбудить уголовное дело по ст.110 против в отношении лидеров незарегистрированной в Украине партии.