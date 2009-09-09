Комитет ВР рассмотрит законопроект о проведении мирных мероприятий

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 7 сентября 2009 года предоставил ответ на обращение общественной организации «Институт религиозной свободы» (ИРС) по поводу необходимости доработки законопроекта №2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий».

В письме было отмечено, что предложения ИРС относительно расширения сферы действия закона также и на публичные религиозные обряды и церемонии будут внимательно рассмотрены при рассмотрении этого вопроса в комитете.

"В случае получения положительной оценки со стороны народных депутатов Украины - членов комитета, ваши предложения могут быть учтены при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении Верховной Радой Украины", - отметил председатель комитета Олег ЗАРУБИНСКИЙ в письме к ИРС.

Комментируя полученный ответ, исполнительный директор «Института религиозной свободы» Максим ВАСИН заявил: "Кроме оформленных надлежащим образом предложений к тексту законопроекта наш Институт готов аргументировать необходимость предлагаемых изменений, в том числе на соответствующем заседании комитета”. Он положительно оценил тот факт, что руководство комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений обратило внимание на мнение и предложения общественности, и выразил надежду на их поддержку другими членами комитета.

Напомним, что в июле 2009 года ИРС направил в профильный Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений конкретные предложения к проекту Закона Украины «О порядке организации и проведения мирных мероприятий». Суть замечаний заключалась в необходимости устранить в законопроекте дискриминацию верующих путем расширения сферы действия закона на религиозные обряды и церемонии в случаях, предусмотренных Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=383:1&catid=34:ua&Itemid=61〈=ru