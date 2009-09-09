Ющенко посетил Кафедральный собор в Перемышле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО в рамках государственного визита в Республику Польша посетил Кафедральный собор греко-католической перемышльско-варшавской митрополии (м. Перемышль).

Об этом сообщает официальный сайт главы Украинского государства.

Общаясь с прихожанами, Президент особенно подчеркнул, что между Украиной и Польшей сегодня существует чрезвычайно высокий уровень отношений.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил важность вопроса исторического примирения во взаимоотношениях между украинским и польским народами. «Как Президент Украины, я очень горжусь тем, что мы прошли эту непростую дорогу, особенно за последние несколько лет, и стали истинными друзьями» – сказал В.ЮЩЕНКО. Он выразил убеждение, что окончательное историческое примирение, взаимное прощение, является обязательной предпосылкой для последующей перестройки конструктивных взаимоотношений в объединенной Европе. По убеждению главы государства, «уникальные» украинско-польские отношения являются, безусловно, одними из элементов новой европейской политики.

Для справки. Архикафедральный собор Св. Иоанна Крестителя в Перемышле построен в 1627-1671 году в стиле раннего барокко. В настоящее время это один из четырех действующих греко-католических храмов Перемышля.

В 1991 году Папа Иоанн Павел ІІ во время своего паломничества в Перемышль передал эту святыню греко-католикам под кафедральный собор и исключительное пользование. В 1993 году установлен иконостас ХVII ст. из Любачева, который был основательно реставрирован.

После образования греко-католической митрополии в Польше в 1996 году решением Ватикана кафедральный собор был повышен в статусе в архикафедральный собор Св. Иоанна Крестителя.

В 1996-1999 годах проведен ремонт храма по проекту Ивана Могитича и Наталии Слипченко из Львова с приспособлением его к требованиям греко-византийского обряда. Ремонт интеръеров и росписей осуществили художники с Украины под руководством Андрея Скрентовича.

По проекту украинского архитектора из Перемышля Юрия Левосюка в 2001-2002 годах построена колокольня, где установлены два исторических звона: Св. Иоанн, Св. Петр и один новый звон Св. Степан. В портале колокольни помещены возобновленные давние каменные монументы - Св. Ольга и Св. Владимир.

В 2003 году в Архикафедральный собор перенесены мощи перемышльских владык – епископа Максимиляна Рилла и епископа Иоанна Снигурского и положены в крипте новой катедры.