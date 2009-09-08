Депутаты рассмотрят законопроекты, связанные с деятельностью Церквей

Парламентарии утвердили повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва. Документ среди прочего предусматривает рассмотрение ряда законопроектов по вопросам, связанных с духовной и общественно-важной деятельностью религиозных организаций. Отдельные вопросы направлены на дальнейшую гармонизацию государственно-церковных отношений в Украине, сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы.

Повестка дня утверждена постановлением Верховной Рады от 1 сентября 2009 №1620-VI, которое еще только готовится к публикации.

По информации ИРС, до конца января 2010 парламент запланировал рассмотреть около десяти проектов нормативных актов, связанных с вопросами свободы совести и деятельностью религиозных организаций. Среди них законопроект №2729 о праве религиозных организаций создавать учебные заведения государственного стандарта образования, который был внесен группой депутатов из разных фракций (В.Стретович, О.Боднар, В.Малышев, В.Марущенко). Также парламентарии должны проработать законопроект №3347 об установлении моратория на приватизацию имущества культового предназначения, которое подлежит возвращению религиозным организациям как его историческим владельцам (автор – Ольга Боднар).

В течение этой сессии запланировано рассмотрение правительственного проекта №5026 о внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» в отношении освобождения от НДС операций по ввозу в таможенном режиме импорта Библий религиозными организациями. Проект предусматривает решение проблемы ввоза в Украину без налогообложения Библий, которые печатаются за рубежом по причине отсутствия внутри страны технических возможностей для изготовления изданий с особенностями такого формата. Следует заметить, что данный законопроект уже во вторник, 8 сентября, будет рассматриваться профильным парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Верховная Рада также вернется к проекту Закона Украины «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» (правительственный законопроект №2450), который запланирован для второго чтения после доработки профильным комитетом. Во втором чтении парламент также рассмотрит законопроект №2281-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости (автор – Тарас Чорновил).

Несмотря на негативную оценку со стороны ведущих Церквей, в повестку дня пятой сессии парламента попал законопроект №2419 о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях" в отношении предотвращения деятельности религиозных культов деструктивного типа и тоталитарных сект (автор – Геннадий Москаль). При этом Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендует Верховной Раде отклонить данный проект, мотивируя это тем, что действующий Закон "значительно демократичнее, чем предложенные в него изменения".

Также к вниманию народных избранников будет представлено несколько проектов постановлений Верховной Рады и других законопроектов, которые в определенной мере касаются вопросов реализации и обеспечения свободы вероисповедания.



