Кабмин снизил тарифы на природный газ для религиозных организаций

Кабинет Министров Украины принял решение отпускать природный газ для религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды по ценам, которые действуют для населения. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 3 сентября, сообщает Институт религиозной свободы. Как сообщает правительственный портал, установление таких цен уменьшит финансовую нагрузку на религиозные организации и позволит им своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты за полученный природный газ.

По информации ИРС, данное решение правительства было одобрительно воспринято представителями конфессий, которые в этот же день собрались на заседание Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций для анализа результатов недавней встречи глав конфессий с премьер-министром Украины. Вопрос уменьшения тарифов на газ для религиозных организаций нашел отражение в отдельном правительственном поручении, изданном по результатам этой встречи.

Как напоминает ИРС, данный вопрос не находил решения еще с 2002 года. Во время встречи с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций 13 июля 2009 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заверила, что правительство доведет до логического завершения вопрос о предоставлении коммунальных услуг Церквям по ценам, установленным для населения. "Это основной вопрос для Церквей и культовых сооружений, и это именно то, что мы будем делать и доведем до конца", – заверила Юлия ТИМОШЕНКО.

До сих пор религиозные организации платили за газ, как промышленные предприятия. Стоимость природного газа для промышленности составляет 310 долларов за тысячу кубометров при цене для населения в 402-622 гривен (около 51,5-79,7 долларов) за тысячу кубометров в зависимости от объемов потребления.

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ.

Однако 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

26 августа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября с.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он отметил, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышения цены на газ для населения.