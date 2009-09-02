В Верховной Раде Украины отслужили молебен перед началом осенней сессии

В Верховной Раде Украины отправили молебен перед началом осенней сессии парламента.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви.

«Открытие очередной сессии Верховной Рады Украины началось 1 сентября с молитвы в парламентском Свято-Владимирском храме. Обустроили его более полутора лет назад. Регулярно дважды в неделю настоятель храма священник Виктор ЯЦЕНКО проводит здесь Божественную литургию. В этот день после богослужения помолились за тех, кто работает в высшем законодательном органе власти», - отмечается в сообщении.

Возглавил молебен полномочный представитель Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины архиепископ Львовский и Галицкий АВГУСТИН: «Нужно дать благословение Божье на деятельность тех, кто работает в Верховной Раде, чтобы она была конструктивной, плодотворной, полезной для украинского народа и государства нашего».

Владыка призвал всех помолиться, и не только в этот день, но и всегда, чтобы в Верховной Раде царил мир и понимание.