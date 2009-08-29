Ющенко принял участие в молебне по погибшим на производстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Донецкую область принял участие в молебне в часовне Святой Великомученицы Варвары.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, вместе с В.ЮЩЕНКО участие в молебне приняли глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО и председатель областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Таким образом, Президент почтил память шахтеров, погибших на производстве.