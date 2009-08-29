Военному госпиталю в Крыму присвоено имя Святителя Луки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил 386-му военному госпиталю Военно-медицинского клинического центра Крымского региона имя Святителя Луки (профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого).

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

“Присвоить 386-му военному госпиталю Военно-медицинского клинического центра Крымского региона имя Святителя Луки (профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого) и в дальнейшем именовать его – 386-й военный госпиталь имени Святителя Луки (профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого) Военно-медицинского клинического центра Крымского региона”, - говорится в указе.

Госпиталю присвоено имя Святителя Луки с целью увековечения памяти Владимира Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) – выдающегося религиозного деятеля, знаменитого хирурга, и учитывая высокий профессионализм, весомый вклад в укрепление здоровья военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Украины личного состава 386-го военного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Крымского региона.