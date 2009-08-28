В Украине закладывается основа для партнерских государственно-конфессиональных отношений

Председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий отметил, что в Украине отсутствуют системные нарушения религиозной свободы. Более того, новая законодательная база в сфере свободы вероисповедания, которая разрабатывается Комитетом, закладывает основу для партнерской модели государственно-конфессиональных отношений в Украине. Об этом Юрий Решетников заявил 27 августа 2009 на пресс-конференции в УКРИНФОРМ, посвященной отчету за 100 дней его работы на посту председателя Госкомнацрелигий, сообщаетИнститут религиозной свободы.

Рассказывая о достижениях в сфере гармонизации государственно-конфессиональных отношений за последний период, Юрий Решетников отметил усилия Комитета в содействии встречи Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 13 июля этого года. Также, по его мнению, важным является дальнейшая реализация со стороны Госкомнацрелигий и других ведомств правительственного поручения, выданного по результатам этой встречи.

Как сообщал ИРС, в этом документе отражены наиболее актуальные вопросы, связанные с обеспечением условий для надлежащего духовного и социального служения Церквей и религиозных организаций.

Председатель Госкомнацрелигий проинформировал, что новая редакция Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» находится на финальном этапе согласования со всеми министерствами и ведомствами. После этого законопроект будет представлен для общественного обсуждения на веб-сайте Комитета.

На вопрос ИРС об актуальных проблемах, над которыми Госкомнацрелигий будет работать в ближайшее время, Юрий Решетников ответил, что особого внимания требует вопрос межправославного диалога. Он поддержал призыв Президента Украины к украинскому православному духовенству о необходимости начала межконфессионального диалога для поиска путей единства и понимания.