В храмах Винницкой области сегодня молились за Украину и ее народ

Сегодня по случаю 18-й годовщины Независимости Украины в храмах Винницкой области состоялась молитва за Украину и украинский народ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, руководство области и города приняло участие в праздничной литургии, которая прошла в Свято-Преображенском храме. В этот день власти и верующие области обратились к Богу с просьбой благословить винничан, поскольку это молитва за Украину, об Украине и для Украины. Сегодня каждый из участников молебна поблагодарил Бога за этот великий дар – свободное, независимое Украинское государство.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ отметил, что благодаря Божьей благодати мы предприняли шаги на пути к нормализации жизни семьи, общества, государства, и видим, что в сердцах наших людей, невзирая на трудности и проблемы, сохранилось очень много добра. «Но в то же время эта молитва - это и уважение ко всем генерациям верующих, которые укрепляли и строили наше государство. Уважение к тем, кто потерял свою свободу или жизнь, но до последнего боролся за суверенную Украину... Молитва за Украину раздается в сердце каждого из нас, и дает нам ту энергетику, ту укрепляющую силу, благодаря которым винничане смогут творить добро, жить в ладу со своей совестью и работать на благо своей семьи, области и государства в целом» - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

Сегодня делегация Винницкой области также принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 18-й годовщины Независимости Украины в г. Киеве.