Руководство страны приняло участие в молитве за Украину

19:59, 24 августа 2009
Государство
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Выступая с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал православное духовенство Украины к диалогу.«Я обращаюсь к украинскому православному духовенству – начните свой межконфессиональный диалог. Это ваш долг», - сказал Президент.В.ЮЩЕНКО призвал духовенство помнить, что духовное единство нации нужно Украине сегодня как никогда. 

Руководство Украины приняло участие в молитве за Украину и украинский народ в День 18-й годовщины Независимости Украинского государства.

Торжественное мероприятие состоялось в Софийском соборе Киева.

В Софийский собор в этот день пришли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, министры Кабинета министров, сотрудники Секретариата Президента, народные депутаты.

В молитве приняли участие представители церквей Украины.

Выступая на Майдане Незалежности в Киеве с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает православное духовенство Украины к диалогу.

«Я обращаюсь к украинскому православному духовенству – начните свой межконфессиональный диалог. Это ваш долг», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал духовенство помнить, что духовное единство нации нужно Украине сегодня как никогда. «Эти усилия не могут прекращаться», - сказал он.

*** Традицию проводить молитву за Украину и украинский народ в этот день в Софийском соборе инициировал президент Украины В.ЮЩЕНКО в 2005 году.

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