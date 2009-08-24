Руководство страны приняло участие в молитве за Украину

Руководство Украины приняло участие в молитве за Украину и украинский народ в День 18-й годовщины Независимости Украинского государства.

Торжественное мероприятие состоялось в Софийском соборе Киева.

В Софийский собор в этот день пришли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, министры Кабинета министров, сотрудники Секретариата Президента, народные депутаты.

В молитве приняли участие представители церквей Украины.

Выступая на Майдане Незалежности в Киеве с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает православное духовенство Украины к диалогу.

«Я обращаюсь к украинскому православному духовенству – начните свой межконфессиональный диалог. Это ваш долг», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал духовенство помнить, что духовное единство нации нужно Украине сегодня как никогда. «Эти усилия не могут прекращаться», - сказал он.

*** Традицию проводить молитву за Украину и украинский народ в этот день в Софийском соборе инициировал президент Украины В.ЮЩЕНКО в 2005 году.