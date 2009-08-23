Руководство государства примет участие в молитве за Украину

В понедельник, 24 августа, о 8.30 в День Независимости Украины, в Софийском соборе Киева украинское руководство примет участие в молитве за Украину и Украинский народ.

В мероприятии планируется участие других руководителей государства и представителей власти, украинской общественности.

Мероприятия будут транслировать в прямом эфире НТКУ, «5 канал», НРКУ и Всемирная служба «УТР».