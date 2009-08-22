Ющенко отметил государственными наградами Украины религиозных деятелей

Ко Дню Независимости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ № 622/2009 “О награждении государственными наградами Украины религиозных деятелей” Этим документом “за весомый личный вклад в развитие духовности в Украине, многолетнюю плодотворную церковную деятельность и по случаю 18-ї годовщины Независимости Украины” орденом «За заслуги» II степени награждено: КУНЦА Владимира Яковлевича - пастора, президента миссии евангельских христиан-баптистов «Слово жизни», г. Киев ТАБАЧЕКА Бориса Федоровича - протоиерея, настоятеля Свято-Владимирского кафедрального собора Украинской православной церкви Киевского патриархата, г. Киев ЦЕШКОВСКОГО Владимира Михайловича - протоиерея Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Орденом «За заслуги» III степени награждено: АБЛАЕВА Эмирали - муфтия Духовного управления мусульман Крыма АСМАНА Реувена Моше - главного раввина Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных обществ, гражданина Государства Израиль БАБИЙЧУКА Александра Ивановича - генерального секретаря Украинского библейского общества БАРАНА Мирона Ивановича - протоиерея, настоятеля храма святой великомученицы Параскеви Пятницы Украинской православной церкви Киевского патриархата, г. Чернигов БОРАКА Владимира Васильевича - протоиерея, настоятеля Свято-Вознесенского храма Украинской православной церкви, г. Кривой Рог БУЧЕКА Марьяна - епископа-ординария Харьковско-Запорожской диецезии Римско-католической церкви, гражданина Республики Польша ВЕРТИЛА Дмитрия Ивановича - заместителя президента Украинской унионной конференции церкви адвентистов седьмого дня ДЕБЕЛИНСКОГО Сергея Николаевича - президента Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины ЗАБОРНОГО Зиновия Васильевича - протоиерея, настоятеля храма Преображения Господнего Украинской православной церкви Киевского патриархата, г. Киев ЗВЕРЕВА Юрия Олеговича - архимандрита Филарета, секретаря Полтавского епархиального управления Украинской православной церкви КОЛТУНА Михаила Павловича - епископа Михаила, епарха Сокальско-Жовкивской епархии Украинской греко-католической церкви КУЗЬМЕНКО Сергея Александровича - архиепископа Гурия, управляющего Житомирской епархией Украинской православной церкви ЛЕСИКА Ивана Зиновиевича - протоиерея, благочинного Тернопольской епархии Украинской автокефальной православной церкви ЛИЩУКА Василия Васильевича - протоиерея, благочинного Ровенской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата ОСТГАЙМ-ДЗЕРОВИЧА Александра - генерального викария греко-католиков византийского обряда Австрии, гражданина Республики Австрия ПИВОВАРЧУКА Ивана Ивановича - протоиерея, настоятеля храма Покрова Божьей Матери Украинской православной церкви, с.Мусуривцы Лановецкого района Тернопольской области СЕМЕНЮКА Василия Петровича - епископа Василия, епарха Тернопольско-Зборивской епархии Украинской греко-католической церкви ТИШКУНА Виктора Васильевича - протоиерея, настоятеля собора иконы Божьей Матери «Неопалимая купина» Украинской православной церкви, г. Нетишин Славутского района Хмельницкой области ХОМИНА Степана Васильевича - протоиерея, настоятеля Петро-Павловского храма Украинской православной церкви, г. Жовква Львовской области ЧЕРПАКА Владимира Петровича - протоиерея, настоятеля Свято-Покровского храма Украинской православной церкви Киевского патриархата, г. Киев ШЕМЧИШИН Владимира Павловича - первого заместителя президента Всеукраинского союза евангельских христиан-баптистов Орденом княгини Ольги III степени награждено: СЕМЕНЮК Валентину Петровну - Игуменью Варсонофию, настоятельницу Рождества-Богородичного Козельщанского женского монастыря Украинской православной церкви Медалью «За працю і звитягу» награждено: ДАНЬЧАКА Виталия Ярославовича - протоиерея Украинской автокефальной православной церкви КРИСКО Алексея Афанасийовича - протоиерея, настоятеля храма святой великомученицы Параскеви Пятницы Украинской православной церкви, с.Талалаевка Нежинского района Черниговской области ПЕТРИВА Алексу Алексеевича - протоиерея Украинской греко-католической церкви.

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