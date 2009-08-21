Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульман Украины с праздником священного месяца Рамадан.

Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.

Как отметил глава государства, “время молитвы и пост, наполненный глубоким духовным содержанием, укрепляет веру, дает силы и надежду на счастливое будущее”.

“Искренне желаю всем нам веры во Всевышнего и любви к ближнему. Убежден, что вместе мы победим все неурядицы и трудности, сделаем Украину успешной и процветающей”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.