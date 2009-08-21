Кабмин намерен снизить цены на газ для религиозных организаций

Кабинет министров Украины намерен установить цены на природный газ для религиозных организаций на уровне цен на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, уже подготовлен соответствующий проект постановления Кабмина, который в ближайшее время будет принят.

В частности, Кабмин планирует установить, что природный газ для религиозных организаций на коммунально-бытовые услуги отпускается по розничным ценам на условиях, которые утверждены Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для потребностей населения.

Как сообщал УНИАН, 13 июля на заседании Совета церквей Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пообещала установить тарифы на коммунальные услуги для религиозных организаций на уровне тарифов для населения.

Совет церквей Украины зачитал на этой встрече обращение, в котором попросил установить тарифы на природный газ и воду на уровне тарифов для населения, а на отопление – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.

Сейчас население покупает природный газ по 402-622 грн. (около 51,5-79,7 долл.) за тысячу кубометров (в зависимости от объемов потребления). Для сравнения: его стоимость для промышленности составляет 310 долл. за тысячу кубометров. Религиозные предприятия платят за газ как промышленные предприятия.