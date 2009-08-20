Тимошенко заявляет о необходимости духовного образования во всех учебных заведениях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о том, что ее правительство начало довольно тесный диалог с представителями всех конфессий в Украине и считает необходимым, чтобы во всех учебных заведениях было введено духовное образование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове.

«Без духовности, без вдохновения мы никакие экономические реформы не поднимем. Мы не поднимем вообще ничего. И поэтому мое личное сотрудничество и сотрудничество правительства с Советом церквей, со всеми конфессиями сегодня дало возможность выработать магистральные направления. Первое - мы принимаем законы и вводим духовное образование во всех учебных заведениях. Второе - мы делаем так, чтобы духовные вузы были приравнены к другим вузам по статусу, по возможностям, потому что мы верим, что там настоящее образование, которое иногда выше и лучше, чем светское высшее образование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила важность возрождения духовности украинской нации.