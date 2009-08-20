Украинские миротворцы в Косовом отпраздновали Преображение Господнее

В Косовом, в базовом лагере “Бреза” национальной составляющей общего украинско-польского миротворческого батальона “Укрполбат” многонациональной тактической группы “Еast” сил КФОР состоялись мероприятия, посвященные одному из двенадцати наибольших христианских праздников, - Преображения Господнее.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, особенного торжества празднику придал тот факт, что украинские морские пехотинцы отметили один из важнейших христианских праздников на территории “земли церкви”. Именно так в переводе звучит давнее название тех территорий, где выполняют миротворческую миссию украинские военнослужащие.

В переводе с сербского языка Косово значит “земля черных дроздов”, а территории, которые расположены к западу от Косова поля к границе с Албанией, - это Метохия, что в переводе с греческого звучит как “церковная земля” или “церковный надел”.

Утром священнослужитель украинского миротворческого контингента протоиерей Владимир (КУЛЬЧИЦКИЙ) вместе со всеми морскими пехотинцами, которые в этот день не были вовлечены в выполнение миротворческих заданий, провел праздничное богослужение.

Из-за того, что маленький храм миротворцев был не в состоянии вместить всех желающих принять участие в церковной службе, основное действо состоялось возле Креста вблизи каплицы.

После службы священник поздравил миротворцев с праздником, который в народе имеет название, - Яблочный Спас и рассказал библейскую историю об этих торжествах.

“Этот праздник напоминает всем нам о необходимости духовного развития и совершенствования”, - отметил священнослужитель. Он также сказал, что из трех Спасов Яблочный Спас - является самым главным.

После завершения литургии наши миротворцы имели возможность отведать освященные яблоки, груши и виноград.