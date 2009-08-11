МИД Украины не имеет информации о создании препятствий визиту Патриарха

Министерство иностранных дел Украины не имеет информации о создании каких-то препятствий во время визита в Украину Патриарха Московского и всей Руси Кирилла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий на пресс-конференции.

«У нас нет данных, где бы Украина создавала какие-то проблемы», - сказал он.

При этом В.Хандогий добавил, что Министерству иностранных дел Украины была выраженная благодарность за содействие в организации этого визита, в частности, со стороны окружения Патриарха.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент России Дмитрий Медведев в своем обращении к Президенту Украины Виктор Ющенко заявил, в частности о «губительной практике вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви. «Вряд ли можно назвать благоприятными условия, которые искусственно создавались накануне да и во время недавнего пастырского визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - сказал Д.Медведев.