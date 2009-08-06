Госкомнацрелигий: на современном этапе изменение статуса УПЦ неуместно

В Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий считают, что на современном этапе изменение статуса Украинской православной церкви нежелательно и неуместно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил председатель Госкомнацрелигий Юрий РЕШЕТНИКОВ.

Он, в частности, прокомментировал вопрос о статусе Украинской православной церкви, который поднимался во время визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину.

Как отметил Ю.РЕШЕТНИКОВ, УПЦ имеет самоуправляющийся статус в составе Русской православной церкви, и этот статус на сегодня не подлежит обсуждению.

«На наш взгляд, это очень важно, поскольку такой статус дает возможность формироваться УПЦ именно как украинской. Такой статус дает возможность для развития и для деятельности церкви», - отметил председатель Госкомнацрелигий, выразив надежду, что это осознает и Патриарх КИРИЛЛ.

В то же время, говоря о возможных изменениях статуса УПЦ, Ю.РЕШЕТНИКОВ отметил, что «любые резкие движения могут привести к негативным последствиям». По его мнению, ограничение статуса УПЦ будет иметь разрушительные последствия для церкви.

«Что касается повышения этого статуса в сторону автокефалии, то этот вопрос может стать актуальным и находиться в практической плоскости лишь при условии согласия на это большинства епископата, священников и верующих этой церкви», - считает председатель Госкомнацрелигий Украины.