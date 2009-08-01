Горсовет Севастополя выделил земельные участки для пяти религиозных общин

Севастопольский городской совет уделяет большое внимание вопросам передачи в аренду земли религиозным общинам и организациям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского городского совета, об этом заявил журналистам председатель Севастопольского городского Совета Валерий САРАТОВ.

По его утверждению, «за время своей каденции горсовет выделил 7 земельных участков под строительство и обслуживание православных храмов».

«В частности, земельные участки в арендное пользование получили община Святого праведного воина Федора Ушакова, религиозная община во имя Святого страстотерпца Царя Николая II, религиозная организация «Религиозное всесвятское общество Украинской Православной Церкви Московской Патриархии», церковно-приходская община Святителя Николая и религиозная община во имя Святого исповедника Романа Украинской Православной Церкви», - сообщил В.САРАТОВ.

В 2006 году горсовет принял решение о выделении земли для строительства Православного центра. Во время визита в Севастополь Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА состоится освящение камня, который будет заложен в фундамент строящегося здания, сообщили в пресс-службе.