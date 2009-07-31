Тимошенко предлагает ввозить Библии в Украину без НДС

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде освободить от уплаты налога на добавленную стоимость ввоз в таможенном режиме импорта Библий религиозными организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством.

Об этом говорится в законопроекте № 5026, зарегистрированном в Раде 27 июля.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 5 закона «О налоге на добавленную стоимость».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является создание благоприятных условий для ввоза на территорию Украины Библий, снижение уровня расходов религиозных организаций на их ввоз и дальнейшее распространение.

«Для печати уникальной книги - Библии установлены высокие требования, которые заключатся в наличии специальных станков, профессиональных технологов, поскольку книга печатается на сверхтонкой бумаге. В Украине на данное время отсутствуют соответствующие технологии и производственная база по ее печати», - говорится в записке.

Правительство отмечает, что в Украину Библия ввозится из России, Китая, Южной Кореи.

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