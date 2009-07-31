Колесниченко внес в ВР декларацию, разработанную Патриархом

Народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного депутатского объединения Верховной Рады в поддержку УПЦ МП Вадим Колесниченко внес в парламент проект постановления "О принятии Декларации Верховной Рады Украины о достоинстве, свободе и правах человека", сообщает пресс-служба депутата. Постановление разработано с целью реализации "Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека", подготовленных рабочей группой под руководством на то время митрополита, а сейчас Патриарха Кирилла. Принят документ на Архиерейском Соборе РПЦ МП, который состоялся 24-29 июня 2008 года в Москве и представлен в украинском переводе УПЦ МП 13 июля 2009 года в Киево-Печерской Лавре.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, "общество лишенное ценностей гуманизма и духовности, сконцентрированное исключительно на достижении материальных благ и идеологии потребления, не отвечает назначению человека на земле, не позволяет в полной мере реализовать его потенциал, и, в конечном результате, всегда обреченно на историческое поражение. Именно на этом этапе цивилизационного развития, которое характеризуется потерей духовных ценностей и моральных устоев теперь находится Украина". "Свыше 90% граждан Украины является христианами, и их ценностная система сформирована на основе Слова Божьего. А христианский универсализм дает человеку такую сильную нравственную мотивацию, что его любовь к своему народу, его верность своему государству всегда сбалансирована тем, что мы можем называть общими человеческими ценностями, но не в либеральном, а в христианском их понимании".

В постановлении и Декларации предлагается установить главные сферы защиты прав человека и его духовного мира актуальные сегодня: отстаивание права людей на свободное исповедание веры, на свершение молитвы и богослужение, на сохранение духовно-культурных традиций, на соблюдение религиозных принципов, как в частной жизни, так и в сфере общественного действия; противостояние преступлениям на почве национальной и религиозной вражды; охрана личности от своеволия лиц, наделенных властью, и работодателей, а также от насилия и унижения в семье и коллективе; беспокойство об уважении к достоинству и правам людей, которые находятся в социальных учреждениях и местах заключения, с особенным вниманием к положению инвалидов, сирот, людей преклонных лет и других социально незащищенных людей; защита прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру; забота о тех, чьи права, свобода и здоровье страдают через влияние деструктивных религиозных организаций; поддержка семьи в ее традиционном понимании, отцовства, материнства и детства; противодействие привлечению людей в коррупцию и другие виды преступности, а также в проституцию, наркоманию, игроманию; недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций; воспитание уважения к законности, распространению позитивного опыта реализации и защиты прав человека; экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий органов власти с целью предотвращения пренебрежения прав и достоинства человека, ухудшению моральной ситуации в обществе.

Вадим Колесниченко считает, что принятие проекта постановления "О принятии Декларации Верховной Рады Украины о достоинстве свободе и правах человека" будет иметь "огромные цивилизационные последствия для украинского общества".