Тимошенко получила приглашение посетить Ватикан

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI приглашает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО посетить Ватикан.

Об этом сегодня во время встречи с главой правительства сообщил митрополит Львовский римско-католической церкви Мечислав МОКШИЦКИЙ, сообщила УНИАН заместитель начальника Управления Кабинета министров по связям со СМИ Екатерина ЛЕБЕДЕВА.

По словам М.МОКШИЦКОГО, Святой престол ценит плодотворный диалог между государством и Церковью, установившийся в Украине.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с удовольствием принимает приглашение. По ее словам, правительство чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы Церковь в Украине „развивалась и несла духовность”.

При этом в Кабмине отметили, что Ю.ТИМОШЕНКО поддерживает постоянный диалог с украинскими религиозными лидерами. В частности, недавно в Кабинете министров состоялась встреча главы правительства со Всеукраинским советом церквей. Также в последнее время состоялись беседы с Патриархом Московским и Всея Руси КИРИЛЛОМ, Митрополитом Киевским и Всея Украины ВЛАДИМИРОМ, предстоятелем Украинской греко-католической церкви Любомиром (ГУЗАРОМ).

Также на протяжении года премьер-министр имела несколько встреч с предстоятелем УПЦ Киевского патриархата Патриархом ФИЛАРЕТОМ. Ю.ТИМОШЕНКО встречалась и с предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви МЕФОДИЕМ во время совещания, где обсуждалась передача УАПЦ Андреевской церкви.