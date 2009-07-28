Тимошенко и Литвин поздравили украинцев с Днем крещения Киевской Руси

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН поздравили украинцев с Днем крещения Киевской Руси и Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

Как отмечается в переданном УНИАН поздравлении главы украинского правительства, “златоверхий Киев – светоч Христианства, наш второй Иерусалим. Именно отсюда пошли во все восточнославянские лучи Веры и Правды. Именно на киевских горах состоялось событие, которое изменило жизнь всех Восточной Европы. Крещения киевлян и всех русичей князем Владимиром в 988 году, знаменательное событие для истории всего человечества , а те только для Руси-Украины”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “память о великом Боговдохновенном деянии равноапостольного князя Владимира столетиями жила в сердцах нашего народа. Фигура нашего князя, возвеличенная его делами, еще от преподобного Нестора Летописца, была знаковой для всех князей и гетманов, общественных и политических деятелей, которые поддержали государственную традицию”.

Она отметила, что когда-то единая Киевская церковь представлена сегодня четырьмя: Украинской православной церковью Киевского Патриархата, Украинской православной церковью, что пребывает в единстве с Московским Патриархатом, Украинской греко-католической церковью, Украинской автокефальной православной церковью. При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежу, что “рано или поздно, Господь пошлет им и организационное единство ”.

Она поздравила всех граждан “религиозно толерантной Украины, православных и греко-католиков, католиков и протестантов, с праздником, который усиливает нашу веру в Бога та напоминает о величии нашего народа, о более чем тысячелетней государственной и христианской традиции Украины-Руси”.

В свою очередь В.ЛИТВИН отметил, что “принятия Киевской Русью христианства стало событием вселенского значения, которое на века определило судьбу нашей Церкви и украинского народа и доныне имеет огромное виляние на жизнь общества и государства”.

По словам В.ЛИТВИНА, “святая вера помогла Владимиру понять истинное значение и полноту вечных понятий; благодатные плоды святого духа позволили ему умело и авторитетно править своим государством более тридцати лет, успешно претворяя в жизнь глубокие административно-территориальные и военные реформы ”.

Пускай День Крещения Киевской Руси, чествование памяти святого равноапостольного князя Владимира станет в нашей жизни осмысленным наследственным присоединением к вечным смыслам жития и вечной жизни, отметил В.ЛИТВИН.