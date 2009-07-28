Ющенко поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем крещения Киевской Руси-Украины.

В поздравлении, обнародованном на официальном сайте главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что “этот праздник отмечаем в день Святого Владимира - одного из основателей и покровителей нашей государственности”.

По словам Президента, для украинцев этот день фиксирует и обозначает несколько принципиальных понятий: наследственность тысячелетней истории Украины, нашей нации и государства; неделимость украинского народа и его единство вокруг идей сильного государства и веры; соборность всей украинцев и всех украинских земель вокруг родного государства и духовной столицы – Киева; большое присутствие Киева в мировой истории и его цивилизационное влияние на соседние земли и народы; единство нашего государственного и духовного начала.

По словам Президента, “с крещением для нашего народа началась новая история. Вера создала идею: единый народ, могучее государство, принадлежность к европейской цивилизации. Наш народ был гранил верность этой идее. Мы - украинцы. Это - наша правда. Она прорастает и возвращается всегда. Вопреки всему. Сквозь столетия. Всегда”.

В.ЮЩЕНКО высказал уверенность, что великой исторической правдой и справедливостью для Украины станет утверждения единой Помесной православной церкви.

“Это – дело единства нашей духовной жизни и всего общества. Это - родной дом для всех православных христиан Украины”, - отметил Президент.

По словам главы государства, он ценит слова и позицию Его Всесвятости, Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ, который призывал к “возобновлению объединительной роли, которую играла Православная Церковь в умах Христолюбивой украинской нации”.

По мнению Президента, “этот труд требует от нас великой мудрости, такта и уверенности ”.

На продолжение и развитие диалога надеемся во время пастырьского визиту в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, отметил В.ЮЩЕНКО.

Он высказал уверенность, что путь к цели Украина пройдет з достоинством и твердой верой.

От имени государства Президент высказал слова благодарности предстоятелям украинских церквей византийской традиции: патриарху Киевскому и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТУ, митрополиту Киевскому и всеяї Украины ВЛАДИМИРУ, митрополиту Киевскому и всея Украины МЕФОДИЮ, главе Украинской греко-католической церкви кардиналу Любомиру ГУЗАРУ за архипастырскую мудрость, межконфессиальный мир.

Также В.ЮЩЕНКО поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины всех украинских христиан и всех граждан Украины, независимо от религии, конфессии или убеждений.