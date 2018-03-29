Обзор законодательной работы Верховной Рады Украины VI созыва во время четвертой сессии: государственно-конфессиональный аспект

Бурные политические события в украинском парламенте часто требуют особенного внимания для того, чтобы проанализировать его работу в отдельных сферах общественной жизни. Официальное завершение четвертой сессии Верховной Рады Украины VI созыва является поводом взглянуть, что же все-таки происходит в стенах наивысшего законодательного органа страны в контексте государственно-конфессиональных отношений и какие ориентиры существуют на будущее.

Предложения к Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях»

Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» был принят еще в апреле 1991 года, т.е. до обретения Украиной своей независимости и до принятия Конституции Украины в июне 1996 года. Исходя из этого на практике чувствуется устарелость отдельных положений этого Закона, несмотря на его высокую положительную оценку как одного из самых демократичных в Восточной Европе. В частности уточнений требуют положения относительно образовательной деятельности религиозных организаций, порядка организации публичных мирных мероприятий религиозного характера, государственной регистрации религиозных организаций в контексте соотношения с другим специальным законом, деятельности священнослужителей-капелланов в разных учреждениях - военных, медицинских, пенитенциарной системы и прочее.

В течение четвертой сессии не было много предложений относительно изменений базового Закона о свободе совести. Можно вспомнить проект народного депутата Геннадия Москаля (НУНС) «О внесении изменений в Закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно предотвращения деятельности религиозных культов деструктивного типа и тоталитарных сект» (регистр. №2419 от 21.04.2008 г.). Автор предлагал создать Государственный реестр религиозных организаций и ввести их регистрацию и ежегодную перерегистрацию уставов (положений), которые существуют в Украине меньше 10 лет, расширить основания для ликвидации религиозных организаций по решению суда, а также установить ряд запретов и ограничений их деятельности.

Очевидно, что такие новшества не нашли поддержки в религиозной и экспертной среде, где законопроект был воспринят как посягательство на свободу вероисповедания в Украине. Такого мнения были и члены профильного Комитета по вопросам культуры и духовности, которые по результатам рассмотрения проекта рекомендовали Верховной Раде его отклонить. Парламентарии отметили, что действующий Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» значительно демократичнее, чем предложенные к нему изменения.

Также, по мнению членов Комитета, сегодня существенного обновления (приведения в соответствие с Конституцией Украины, международными нормативно-правовыми актами) требует весь Закон, а не его отдельные положения.

Помимо этого, народный депутат Роман Ткач (НУНС) внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (№ 1276 от 25.12.2007 г.). Проектом предусматривалось приведение в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Украины времени приобретения религиозной организацией статуса юридического лица, расширяется перечень оснований для отказа религиозной организации в регистрации ее устава (положения) и круг субъектов предоставления выводов, к которым орган, осуществляющий регистрацию, может обращаться. По мнению автора, принятие законопроекта будет способствовать устранению противоречий между Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях», Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» и частью 4 статьи 87 Гражданского кодекса Украины.

Во время обсуждения законопроекта на заседании профильного Комитета по вопросам культуры и духовности было отмечено, что он не устраняет проблему двойной регистрации для религиозных организаций. Обращалось внимание на то, что Министерству юстиции поручено разработать и подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров проект Закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам государственной регистрации отдельных видов юридических лиц. Было также отмечено, что Комитет неоднократно рассматривал на своем заседании проект Концепции государственно-конфессиональных отношений в Украине и вскоре намерен внести его на рассмотрение Верховной Рады. В связи с этим было принято решение сначала принять Концепцию, а затем на ее основе вносить изменения в законы, регулирующие деятельность религиозных организаций. Фактически Комитет поддержал аналогичную позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, о чем речь пойдет ниже.

Следует отметить, что в течение четвертой сессии законопроект №1276 не был включен в повестку дня заседаний парламента. При этом ранее Комитет зарегистрировал постановление об его отклонении.

Вопросы основания религиозными организациями учебных заведений государственного стандарта образования

Данный вопрос уже давно обсуждается в парламенте, причем на протяжении нескольких созывов. Однако и в настоящее время депутаты по-разному смотрят на право Церквей основывать частные учебные заведения наравне с другими субъектами - в том числе общественными организациями и физическими лицами. В общественной дискуссии преобладает мнение о том, что согласно международным договорам Украина должна обеспечить право верующих родителей на свободных выбор образования для своих детей. Этот выбор предполагает создание разветвленной сети учебных заведений различных форм собственности, в том числе основанных религиозными организациями.

Для решения этого вопроса группа народных депутатов из разных фракций - Владимир Стретович и Владимир Марущенко (партия ХДС, НУНС), Ольга Боднар (БЮТ) и Владимир Малышев (ПР) - в который раз внесли в парламент соответствующие предложения. Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений» (регистр. №2729 от 09.07.2008 г.) предусматривает предоставление религиозным организациям права учреждать учебные заведения государственного стандарта образования - различных форм и уровней аккредитации. Раньше подобные проекты вносились на рассмотрение Верховной Рады пятого и четвертого созывов, но не получили в свою поддержку необходимого количества голосов народных депутатов.

В течение четвертой сессии указанный законопроект активно обсуждался в Комитете по вопросам культуры и духовности, который долго не мог определиться относительно своего отношения к этой инициативе. Члены Комитета - народные депутаты Михаил Косив (БЮТ), Ярослав Кендзер (НУНС) и Павел Мовчан (БЮТ) высказали ряд замечаний к законопроекту, которые, по мнению его авторов, не касались юридических формулировок его текста или механизмов реализации, однако заключались лишь в сомнениях относительно целесообразности такой законодательной инициативы.

В профильном Комитете по вопросам науки и образования отклонить этот проект призвала своих коллег Екатерина Самойлик (КПУ), которую поддержали председатель комитета Владимир Полохало (БЮТ), Дмитрий Табачник (ПР) и другие члены Комитета. В итоге оба комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде отклонить указанную инициативу как такую, что противоречит Конституции Украины, воздержавшись от более глубокой мотивации причин такого вывода.

Важно отметить, что законопроект №2729, кроме длительного рассмотрения в комитетах, к этому времени ни разу не выносился на обсуждение в сессионный зал парламента, как это предусматривает Регламент Верховной Рады. По поводу этого в религиозной среде складывается впечатление, что происходят попытки уклониться от голосования по данному проекту во время пленарного заседания парламента.

Восстановление права религиозных организаций на постоянное землепользование

До недавнего времени в Украине религиозные организации получали земельные участки в пользование только на основании договоров аренды. При этом арендные отношения на сегодня предусматривают уплату немалой арендной платы, установленной законом и местными нормативными актами относительно денежной оценки земель.

15 января 2009 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права религиозных организаций на постоянное пользование земельным участком» № 875-VI, которым было восстановлено право религиозных организаций на постоянное землепользование. Это решение пожалуй стало крупнейшим достижением парламента в государственно-конфессиональных отношениях за последние годы.

Авторами соответствующего законопроекта (№0973 от 23.11.2007 г.) выступили народные депутаты из разных парламентских фракций - Александр Турчинов и Руслан Лукьянчук (БЮТ) и Ярослав Сухой (ПР). Указанным законом были внесены дополнения в часть вторую статьи 92 Земельного кодекса Украины, в результате чего был расширен круг субъектов права постоянного пользования землей и к нему были добавлены - "религиозные организации Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, исключительно для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения их деятельности".

Возвращение религиозным организациям бывшего культового имущества

Инициированный повторно народным депутатом Ольгой Боднар (БЮТ) законопроект №3347 от 10.11.2008 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно моратория на приватизацию имущества культового назначения) не только не выносился на голосование в сессионный зал, но даже не был рассмотрен на уровне профильного Комитета по вопросам экономической политики. В результате указанный законопроект остается в парламенте без движения, несмотря на то, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций неоднократно подчеркивал безотлагательную необходимость принятия подобной инициативы.

Как отмечает автор, с целью восстановления исторической справедливости и обеспечения проведения реституции ранее национализированного недвижимого имущества бывшего культового назначения законопроект предусматривает введение моратория на приватизацию, продажу и отчуждение иным способом зданий (сооружений, помещений) и их отдельных частей, которые имели или имеют культовое назначение, используются не по назначению и находятся в государственной или коммунальной собственности.

Поводом для внесения такого законопроекта стало то, что в последние годы участились случаи приватизации и продажи бывшего культового имущества, особенно на местном уровне, лицам, не имеющим отношения к религиозным организациям. О необходимости решения этой проблемы главы Церквей вновь подчеркнули на последней встрече с Премьер-министром Юлией Тимошенко от 13 июля 2009 года. Однако до этого времени Верховная Рада не проявляет активности относительно проработки и рассмотрения законопроекта №3347.

Ради справедливости следует отметить, что парламент сделал некоторые шаги в направлении сохранения бывших культовых зданий от передачи в частные руки посторонних лиц. Имеется в виду подготовка предложений к Закону Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», предусматривающих расширение этого перечня объектами бывшей церковной собственности. В этом контексте можно назвать законопроект №3453 от 09.12.2008 года народного депутата Виктора Шемчука (НУНС), который ждет рассмотрения в сессионном зале парламента.

Обеспечение реализации права верующих и религиозных организаций на мирные собрания

3 июня 2009 года Верховная Рада по результатам рассмотрения в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект Закона о порядке организации и проведения мирных мероприятий (регистр. № 2450 от 06.05.2008 г.), подготовленного Кабинетом Министров. Законопроект предлагает урегулировать механизм реализации конституционного права граждан на мирные собрания, определив порядок подготовки и проведения мирных собраний, перечисленных в части первой статьи 39 Конституции и названных в проекте мирными мероприятиями, а именно - собраний, митингов, походов и демонстраций.

Важно отметить, что статья 1 законопроекта №2450 отмечает, что сфера действия этого закона "не распространяется на ...религиозные обряды и церемонии в случаях, предусмотренных Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Такой подход вызывает обеспокоенность у экспертов и представителей Церквей, поскольку практика последних пятнадцати лет показала, что действующий Закон о свободе совести в этом аспекте дискриминирует религиозные организации, по сравнению с физическими лицами и другими организациями, и не соответствует статье 39 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на мирные собрания.

В парламенте уже давно были попытки законодательно урегулировать механизм реализации права на мирные собрания, при отсутствии которого граждане сейчас руководствуются непосредственно конституционными положениями как нормами прямого действия. Однако, по мнению правозащитников, для религиозных организаций нельзя оставлять ныне действующий порядок, предусмотренный статьей 21 Закона о свободе совести и религиозных организациях, поскольку он фактически дискриминирует верующих по сравнению с другими гражданами.

Изменения к уголовному законодательству: религиозный аспект

4 марта 2009 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости» (регистр. №2281-1 от 28.03.2008 г.), подготовленный народным депутатом Тарасом Чорновилом (ПР).

Проектом предлагается внести изменения в статьи Уголовного кодекса Украины в части преступлений против жизни и здоровья лиц, в статье 161 о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, а также к статье 300 Кодекса о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Однако в редакции ко второму чтению документ претерпел редакционные правки к статьям 115 и 161 УК Украины. При этом профильный парламентский комитет решил не вносить изменения в статьи 121, 122, 126, 127 и 129 УК Украины в предложенной автором и принятой в первом чтении редакции.

Следует напомнить, что этот проект является не первой законодательной инициативой по данной проблематике. Ранее в Верховную Раду был представлен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении ответственности за разжигание политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды)», регистр. №2281, автор - народный депутат Анна Герман, который был рассмотрен в тот же день, однако ему не хватило пяти голосов для принятия за основу. Также в парламенте были зарегистрированы законопроект №1325 народного депутата Геннадия Москаля, законопроект №1395 по инициативе Президента Украины, законопроект №1395-1 народного депутата Александра Фельдмана и законопроект №4076 народного депутата Олега Новикова.

Наработки на будущее

Согласно ориентировочному плану законопроектных работ на 2009 год, утвержденному распоряжением Кабинета Министров №185-р от 18.02.2009 года, на Государственный комитет Украины по вопросам национальностей и религий возложена обязанность разработать до ноября этого года новую редакцию Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Целью этих законодательных изменений, как указано в распоряжении Правительства, является потребность в "обеспечении укрепления правовых основ свободы совести и вероисповедания в Украине".

Главным прогрессом в вопросе разработки новой редакции данного Закона стало создание в апреле 2009 года соответствующей Рабочей группы при Госкомнацрелигий. Специалисты министерств и ведомств, эксперты общественных организаций и ученые получили задание доработать проект новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», разработанный в течение 2006 года подобной рабочей группой при Министерстве юстиции.

Во время заседаний члены Рабочей группы коснулись отдельных аспектов процедуры регистрации религиозных организаций и их хозяйственной деятельности. Также были обсуждены положения относительно удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих, пациентов медицинских учреждений и лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание.

Согласно регламенту Кабинета Министров подготовленый законопроект перед подачей на рассмотрение Правительства будет направлен на согласование в министерства и ведомства, которые должны дать свою оценку предложенной редакции Закона. После этого согласованная и утвержденная Кабмином редакция этого документа должна быть внесена в парламент.

Учитывая предвыборный период и политическую ситуацию в Верховной Раде, существуют сомнения относительно принятия новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в ближайшей перспективе. К тому же и религиозное сообщество неоднократно выражало позицию о нецелесообразности рассмотрения такого важного законопроекта в период предвыборной неопределенности. В связи с этим Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обращал внимание руководства страны на необходимость принятия в качестве закона Концепции государственно-конфессиональных отношений в Украине, разработанной Центром им. Разумкова совместно с представителями конфессий, которая, по мнению глав Церквей, сможет стать основой для будущих изменений в законодательстве в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Максим ВАСИН, специально для УНИАН