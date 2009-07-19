Ющенко: для нас Зарваница - источник и река

В Тернопольской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие во всеукраинском паломничестве в село Зарваница.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО присоединился к Крестному ходу к месту проведения торжественной архиерейской литургии. Ее провел глава Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР.

В своем приветственном слове к паломникам В.ЮЩЕНКО отметил большое духовное и историческое значение Зарваницы, которая создает особую связь Украины с ее покровительницей - Божьей Матерью.

«Для нас Зарваница - источник и река. Как источник она проходит сквозь толщу земли и времени, беря свое начало из Киевской Руси. И, как река, творит большое украинское море любви к Божьей матери, сливаясь со всеми главными местами паломничеств в Украине, посвященными Богородице», - сказал Президент.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО с особым уважением сказал о большом подвиге Украинской греко-католической церкви, которая, по его словам, «в самые черные времена стала опорой нации и бережет эту миссию до сих пор». Он обратил внимание, что в этом году будет отмечаться 20-я годовщина выхода Украинской греко-католической церкви из подполья «как одного из актов-предтеч освобождения всей Украины».

«И государство обязано сказать и, безусловно, даст правдивую оценку репрессиям, которые претерпела УГКЦ вместе с другими украинскими церквами», - добавил Президент.

Он также выразил слова глубокого уважения и благодарности главе Украинской греко-католической церкви кардиналу Любомиру ГУЗАРУ, «который с большой верой и мудростью заботится о духовном здоровье нашего народа и продолжает традиции Митрополита Андрея и Патриарха Иосифа Слипого».

Президент поздравил всех паломников, которые пришли сегодня в Зарваницу.

«Благодарю эту землю и всю Западную Украину за то, что бережет наш национальный и соборный дух», - сказал В.ЮЩЕНКО.

*** Религиозный центр в селе Зарваница (Тернопольская область) является крупнейшим паломническим центром УГКЦ, который ежегодно посещают сотни тысяч верующих. По преданию, после разрушения в 1240 году Киева одному из чудом спасшихся киевских монахов здесь было видение Пресвятой Девы Марии с маленьким Иисусом на руках.