Отныне "Единая Россия" будет советоваться с Патриархом

“Единая Россия” будет советоваться с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, чтобы принять тот или иной закон или важное для государства решение. Об этом стало известно на встрече Патриарха с представителями “Единой России” в Думе, информирует BBC.

В частности, обсуждались вопросы, нужно ли депутатам советоваться с РПЦ, и должны ли народные избранники консультироваться с представителями других религий.