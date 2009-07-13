Правительство обещает новые коммунальные тарифы для Церквей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает установить тарифы на коммунальные услуги для религиозных организаций на уровне тарифов для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заседания Совета церквей Украины.

«Это основной вопрос для церквей и культовых сооружений, и это именно то, что мы будем делать и доведем это до конца», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, вокруг тарифов для церквей и религиозных организаций идут споры в связи с тем, что НАК «Нафтогаз Украины» может недополучить плату за природный газ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила о намерениях правительства упростить систему таможенного оформления богословской и религиозной литературы, поступающей в Украину.

«Мы также намерены решить вопрос в отношении системы налогообложения, в особенности богословской литературы, которая пересекает границу Украины», - отметила глава правительства.