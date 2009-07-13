Тимошенко обещает вернуть культовые сооружения церквям

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает на следующей неделе направить в Верховную Раду Украины законопроект о возвращении церквям культовых сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заседания Совета церквей Украины.

«У нас разработан и будет передан буквально на следующей неделе в парламент специальный закон о возвращении культовых зданий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр сообщила, что за последний год церквам передано около 200 культовых сооружений. Однако, по ее словам, сейчас необходимо законодательно закрепить принципы возвращения религиозным организациям и объединениям культовых зданий.

«Мы считаем, что без закона нам будет очень сложно двигаться, потому что препятствия и преграды очень высокого уровня - там все завязано на собственности, к сожалению, на коммерческих интересах, и подчас на честном пути частной собственности. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы такой закон был принят в ближайшие месяцы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.