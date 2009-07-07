ВР планирует ввести наказание за преступления на почве религиозной нетерпимости

Во время очередной пленарной недели 9 июля 2009 года Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Криминальный кодекс Украины» относительно ответственности за преступления по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. В этот день парламентарии также вернутся к рассмотрению доработанного проекта постановления о ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.



Как отмечают эксперты ИРС, законопроект №2281-1 разработано с целью создания более четких предпосылок для неотвратимости и надлежащего уровня наказания за ряд преступных действий по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

“Конкретизация и четкое отнесение преступлений на расовой почве к конкретным действующим статьям Криминального кодекса и фиксация их в частях, которые выписывают отягчающие обстоятельства, поможет избежать двусмысленностей при квалификации преступлений”, - отмечает автор инициативы, народный депутат Тарас ЧЕРНОВИЛ.

В редакции ко второму чтению проект претерпел редакционные правки к статьям 115 и 161 КК Украины. При этом профильный парламентский комитет решил не вносить изменения в статьи 121, 122, 126, 127 и 129 КК Украины в предложенной автором и принятой в первом чтении редакции.

Кроме этого, Парламент во втором чтении рассмотрит проект постановления о ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине (реестр. №4614), принятый в первом чтении в конце июня и доработанный в профильном парламентском комитете по результатам предоставленных народными депутатами предложений.

Как напоминают в ИРС, эта пленарная неделя является последней в графике четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва, после которого народные избранники будут иметь парламентские каникулы.

По мнению экспертов, в течение этого полугодового периода ряд законопроектов по вопросам государственно-церковных отношений не были должным образом проработаны. К примеру, инициированный вторично народным депутатом Ольгой БОДНАР законопроект №3347 от 10.11.2008 года относительно моратория на приватизацию имущества культового назначения не только не выносился на голосование в сессионный зал, но даже не был рассмотрен на уровне профильного Комитета по вопросам экономической политики. В результате указанный законопроект остается в Парламенте без движения, несмотря на то, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций неоднократно подчеркивал безотлагательную потребность принятия подобной инициативы.

