В Киеве действует более 1000 религиозных организаций

В Главном управлении по делам национальностей и религий КГГА подведены итоги работы по изучению деятельности и регистрации религиозных громад города Киева в первом полугодии 2009 года.

Об этом сообщает «Релігія в Україні» со ссылкой на пресс-службу КГГА.



За шесть месяцев 2009 года Главным управлением по делам национальностей и религий рассмотрены учредительные документы относительно регистрации уставов и изменений к уставам 23 религиозных громад г. Киева, изучено их вероучение и культовая практика.



По предоставлению Главного управления Киевской городской государственной администрацией выдано 17 распоряжений о регистрации уставов новых религиозных громад и шесть - о регистрации изменений к уставам уже действующих религиозных громад города.



Таким образом, по состоянию на 1 июля 2009 года в г. Киеве действует 1 тыс. 67 религиозных организаций. Среди них: 813 религиозных громад, 44 духовных центра, 21 управление, 106 миссий, 21 братство, 41 духовное учебное заведение и 21 монастырь.

