"Омбудсвумен" в ежегодном отчете обошла проблемы вероисповедания

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА в сессионном зале парламента представила народным депутатам ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине. В докладе "омбудсвумен" говорила о защите гражданских и личных прав, политических прав граждан, экономических, социальных и культурных прав. Однако на этот раз в документе не было уделено внимание обеспечению права на свободу мировоззрения и вероисповедания, гарантированного статьей 35 Конституции Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, эксперты отмечают, что в документе не приведено ни одного факта нарушений прав верующих граждан в течение указанного периода. В отчете остались без внимания вопросы, связанные с проблемой приватизации и продажей посторонним лицам бывших культовых сооружений, которые находятся в коммунальной собственности и подлежат возврату их историческим владельцам, согласно обязательств Украины перед Советом Европы. Не говорилось о сложных условиях деятельности, предусмотренных для религиозных организаций (коммерческие тарифы на природный газ и коммунальные услуги. - ИРС), о злоупотреблениях правоохранительных органов своим служебным положением (события в Евпатории, Киеве и др. - ИРС), о препятствиях органов местного самоуправления в реализации права на мирные собрания (случаи в Бердянске, Мариуполе, Донецке, а также в Днепропетровской, Харьковской и други областях. - прим. ИРС), о некоторых случаях препятствий в регистрации религиозных общин и также предоставлением преимуществ определенным религиозным организациям в связи с конфессиональными предпочтениями местных чиновников.

Как отмечают в ИРС, единственное упоминание о направлении уполномоченным по правам человека представления руководству МВД Украины об обеспечении конституционных прав верующих в селе Рохманов Шумского района Тернопольской области, в тексте доклада не содержит детализации относительно его характера или объяснения ситуации.

При этом эксперты ИРС обращают внимание, что украинские правозащитники приводят отдельные факты нарушений в сфере свободы мысли, совести и религии за данный период в ежегодных Докладах правозащитных организаций (УХСПЧ, ХПГ) о правах человека в Украине за 2006 и 2007 годы, а также в отчете "Мониторинг религиозной свободы в Украине: особое внимание к состоянию религиозной толерантности" в рамках исследования "Права человека – 2006", проведенного РИСУ вместе с Институтом религиозной свободы и другими. Также Госдепартамент США в международных отчетах по религиозной свободе за 2006 и за 2007 годы указывает на ряд нарушений религиозной свободы в Украине.

Вместе с тем, большинство международных и украинских экспертов отмечают довольно высокий уровень обеспечения в Украине права на свободу мировоззрения и вероисповедания, а также приветствуют заинтересованность руководства государства и органов власти в дальнейшей гармонизации государственно-конфессиональных отношений в стране.

