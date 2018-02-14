МИД будет сотрудничать с церквями в вопросах восстановления религиозной свободы

Общественный совет при МИД Украины по вопросам сотрудничества с религиозными организациями будет способствовать освобождению украинских политзаключенных и поддерживать развитие военного капелланства.

Таковы основные результаты 10-го заседания, которое состоялось 12 февраля в Министерстве иностранных дел Украины с участием заместителя Министра Василия Боднара, сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, члены Общественного совета будут принимать дальнейшие меры, которые бы способствовали освобождению граждан Украины, незаконно удерживаемых в России и в АР Крым. Совместными усилиями они будут информировать международное сообщество о фактах преследования верующих во временно неподконтрольных украинской власти отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

МИД выразило поддержку представленному о. Любомиром Яворским (УГКЦ) проекту по развитию военного капелланства в Украине и готовность способствовать законодательному нормированию капелланского служения.

Общественный совет будет продолжать способствовать чествованию в иностранных государствах памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

В частности, участники заседания поддержали инициативу Секретаря Синода Епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха по проведению акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом, Украина чтит память жертв Голодомора, оказывая помощь населению других стран, страдающих от голода. «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!» – под таким лозунгом планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и гражданское общество и всех неравнодушных граждан в Украине и зарубежных украинцев.

Общественный совет поддержал важную инициативу – провозглашение 2018 года годом Божьего слова в Украине, что предполагает не только массовые чтения Священного Писания, но и меры, направленные на внедрение Божьих заповедей в жизнь.

Заседание завершилось рассмотрением вопроса о ротации председателя Общественного совета при МИД Украины по вопросам сотрудничества с религиозными организациями, которым был избран представитель УГКЦ протоиерей Игорь Онищук.