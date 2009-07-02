С территорий Софии Киевской и Лавры прогонят застройщиков

Киевская власть намерена пересмотреть разрешения на строительство в буферной зоне национальных заповедников София Киевская и Киево-Печерская Лавра. Цель проверки - возможность аннулирования разрешений или наложение существенных ограничений на строительство. Как сообщает газета «Хрещатик», об этом заявил начальник Главного управления охраны культурного наследия Руслан КУХАРЕНКО.

Сообщается также, что в течение месяца профильные управления КГГА изучат все выданные ранее разрешения на строительство в буферной зоне национальных заповедников, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В то же время, новые разрешения на застройку выдаваться не будут.

Напомним, что по результатам визита в Киев в марте 2009 года эксперты ЮНЕСКО выразили обеспокоенность массовой застройкой исторической части города. Также отмечается, что Государственная служба по вопросам национального культурного наследия выдает разрешения на строительство в буферных зонах без информирования об этом ЮНЕСКО, к чему обязывает подписанная Украиной Конвенция ЮНЕСКО о сохранении всемирного культурного и природного наследия.