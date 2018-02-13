Правительство выделило ₴20 миллионов на реставрацию львовского Собора святого Юра

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство выделило 20 млн грн на реставрацию Собой святого Юра во Львове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 13 февраля, сообщает Zaxid.net.

«Уникальное сооружение требует срочного ремонта: от электричества и водоотведения к укреплению фасада. Сейчас входные врата в аварийном состоянии. На днях, когда посещал Собор св. Юра, видел, как сотни туристов и верующих посещают храм. У нас есть история, память, духовность, которые важно беречь», – написал Гройсман.

Ранее на площади перед Собором святого Юра установили камеры видеонаблюдения. Напомним, согласно распоряжению правительства от 22 июля 2016 года, реставрация комплекса сооружений Архикатедрального Собора святого Юра во Львове должна быть проведена до 2020 года.